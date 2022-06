Zuzana Smatanová otvorila svoju 13. komnatu: Padla som na dno! Prečo musela vyhľadať odborníka?

Stratila nad sebou kontrolu.

Zuzana Smatanová (38) patrí dlhé roky medzi speváčky, ktoré nezaspali na vavrínoch a tvrdo pracujú, tvoria a skladajú novú hudbu a piesne. Práca však nie je všetko. Nadmerná záťaž si v jej prípade vyžiadala svoju daň, keď padla na dno. Zuzana sa z pokojnej bytosti s nadhľadom zmenila na klbko nervov. Nespoznávala sa. Vedela, že potrebuje vyhľadať pomoc. Speváčka sa otvorila verejnosti. Tvrdí, že o týchto témach je potrebné hovoriť a vyrozprávať sa z nich.

Vyhorela! Piesne ako Horou, Daj ruku do mojej ruky, Jediný a jediná si s ňou roky spieva celé Slovensko. Ona sama však načas spievať prestala. Zuzane Smatanovej sa darilo. O kopnutie múzou nemala núdzu: tvorila, skladala nové texty piesní, komponovala hudbu a zrazu prišlo niečo, čo si nedokázala vysvetliť. Padla na dno.

„Bolo to niekedy po roku 2018, bolo to pred pandémiou. Mala som náročné obdobie. Ja som bola absolútny perfekcionista. Mala som pocit, že všetko urobím len ja dobre. Všetky svoje nápady som nechcela rozložiť na nikoho iného. Mala som pocit, že ja to najlepšie urobím, nechajte to na mňa. Všetko muselo byť perfektné,“ prehovorila Zuzana o svojej ťažkej životnej situácii v podcaste Ľudskosť. Speváčka nepoznala relax. Nevedela, čo znamená vypnúť a nerobiť nič.

Ako sama hovorí, oddych bol pre ňu vždy strata času, až kým na vorkoholizmus nedoplatila tým najdôležitejším, čo v živote máme - zdravím. „Vyhorela som v období, keď to začalo vo mne strašne vrieť. Bol to tlak. Ja som totižto svojej kariére obetovala množstvo času. A to nielen toho fyzického, ale aj toho myšlienkového, mentálneho. Ja som vtedy naozaj kľakla,“ dodala dnes už opäť spokojnejšia Smatanová. Začalo sa to všetko tým, že sa prestala spoznávať.