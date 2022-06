Juraj Lím o najťažších chvíľach v živote: Pri zmienke o rakovine sa mu stále tlačia slzy do očí

Hovorí sa, že kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Nie je tomu tak však vždy a ani so slnením to netreba príliš preháňať. Svoje o tom vie aj exmoderátor Juraj Lím, ktorého nezodpovednosť a nadmerné opaľovanie stálo zdravie. A hoci je to už dvadsaťjeden rokov, čo mu správa o rakovine kože zmenila život, pri spomienke na hazardovanie so zdravím sa mu dodnes hrnú slzy do očí. Bývalý moderátor sa už roky teší dobrému zdraviu , otvoril však svoju trinástu komnatu a zaspomínal si na najťažšie obdobie svojho života.