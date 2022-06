Hostia v Záhadách tela otvorili chúlostivú tému: Ako to naozaj funguje na toaletách?!

Henricha Plateka, Zuzku Martinkovú, Alenu Pajtinkovú a Pavla Plevčíka majú diváci možnosť pravidelne vídať v obľúbených skečoch v šou Záhady tela. Tentoraz sa však aj oni sami postavia za súťažné pultíky a overia si svoje znalosti. Reč sa zvrtne aj na chúlostivú tému a to síce, ako to funguje na mužských a ženských toaletách a práve táto téma rozprúdi medzi hercami horlivú debatu, dokonca aj s názornými ukážkami! Zabavte sa na videu, no rozhodne nezmeškajte ani poslednú časť súťažno-zábavnej šou Záhady tela tejto sezóny, v sobotu o 20.30 na Jednotke.