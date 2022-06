Andy Kraus podniká v gastre: Aký je šéf? Takto vyhadzuje zamestnancov, ktorí mu skáču po hlave!

Scenárista Andy Kraus pred rokom zabŕdol do celkom novej oblasti a vhupol do sveta gastra. Dnes sa pýši štyrmi prevádzkami, ktoré otvoril s prichádzajúcou letnou sezónou, no jedným dychom dodáva, že kvôli bufetom nemá v pláne obetovať dovolenky. Slovami chvály nešetril ani na svojich zamestnancov, akým šéfom je ale on sám? Andy nás svojou odpoveďou riadne zaskočil.