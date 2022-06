Herec Marcel Nemec po prebudení po bežnom zákroku: Krvácanie do brušnej dutiny!

Hrozivý scenár sa opakuje! Herec Marcel Nemec (51), známy najmä z divadla La Komika, bojuje so závažným ochorením, keď mu vlani koncom roka oznámili, že má rakovinu.

Od tej doby sa Marcel snaží myslieť pozitívne a robí všetko pre to, aby sa ochorenia zbavil a mohol si ďalej užívať život, ktorý nadovšetko miluje.Podľa našich informácií však zákrok nedopadol dobre a Nemec musel ísť pod nôž aj nasledujúci deň!

Marcel je umelec, ktorý sa narodil pre to, aby ľuďom rozdával smiech a pohodu. Život berie s ľahkosťou a užíva si každý moment nielen na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj mimo nich. Koncom minulého roka však prišiel obrovský šok, keď sa dozvedel, že má rakovinu. Dnes s ňou statočne bojuje a aj pozitívnym myslením sa snaží o to, aby nakoniec všetko dobre dopadlo a on zvíťazil. Náročné obdobie si však aj na ňom vyberá svoju daň.

Len minulý týždeň sa zveril do rúk odborníkov a išiel na bežný zákrok, kde lekári zisťovali, ako postupuje liečba, v akom rozsahu a či vôbec je ešte rakovina v jeho tele. Všetko sa však zvrtlo a po prebudení vedel, že niečo nie je v poriadku. „Vôbec mi nebolo dobre, cítil som sa zle. Nebudem klamať, mal som také bolesti, že som nechcel existovať. Nevedel som, kde som, či je deň, či noc,“ prezradil Novému Času umelec, ktorý sa modlil, aby sa jeho utrpenie čím skôr skončilo a lekári mu pomohli.

„Robili mi rôzne vyšetrenia, aby zistili čo sa deje, aj sono a podobne a ukázalo sa, že mám v brušnej dutine krv,“ opísal priebeh krátko po operácii Marcel. „Doktor mi povedal, že pri operácii sa dosť rezalo a bolo tam teda plno rán, čiže sa môže stať, že jedna z nich sa otvorí. Nie je to zanedbaná starostlivosť,“ dodal Nemec, ktorý aj napriek ťažkému osudu chváli prístup lekárov aj sestričiek.