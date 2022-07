Celeste Buckingham o živote na Madeire, sebaláske aj vzťahoch: Randí s niekým? Odpoveďou zaskočila!

Pár mesiacov na Madeire a pár týždňov na Slovensku. Tak posledné roky funguje speváčka Celeste Buckingham (24), ktorá sa do šoubiznisu po dlhšej odmlke vracia s novou pesničkou. Prezradila nám, či je šťastná, v ktorej krajine sa jej páči viac, aj to, či má po svojom boku nejakého partnera.

Speváčka žije už takmer dva roky na ostrove Madeira, kde našla nový domov. Pred pár týždňami sa vrátila na Slovensko, aby ľuďom predstavila novú pesničku Make me. „Naposledy som tu bola počas Vianoc asi na mesiac, ale od januára som už znovu bola na Madeire. Teraz som prišla na pár týždňov, ale dnes už odlietam späť,“ hovorí Celeste, o ktorej nebolo v šoubiznise dlhší čas počuť.

Študuje a cvičí

„Študovala som online digitálny marketing, učili sme sa tiež rôzne počítačové záležitosti. Veľmi ma to zaujímalo a bavilo. Zároveň sú tieto veci vždy vhodné do hocijakej práce.“ Na Madeire tiež veľa cvičila. „Dva- až trikrát do týždňa cvičím s trénerkou, takže čo povie ona, to vždy platí. Cez víkendy chodievam na túry, pretože tam máme nádherné hory a krásne trasy. Vždy zoberiem psíka a ideme na tri hodiny niekam do prírody. Okrem toho skladám pesničky. Nemám tam síce pri sebe svoj tím, ale fungujeme cez facetime,“ smeje sa.

Nie je so sebou spokojná

Momentálne vraj prežíva šťastné obdobie, a preto sa jej darí skladať nové pesničky. „Našťastie sú teraz v mojom živote samé dobré veci, takže mám byť čím inšpirovaná. Okrem toho, Madeira je najkrajšia múza zo všetkých. Je to veľmi magické miesto. Teraz som na­ozaj veľmi šťastná.“

Má však za sebou temné obdobie, keď musela vyhľadať odbornú pomoc.Ak si to môžete dovoliť, tak z vlastnej skúsenosti to odporúčam. Je to to isté, ako keď vás niečo bolí a idete na vyšetrenie k lekárovi. Teraz sa o svoje fyzické aj psychické zdravie starám. Myslím si, že spokojnosť musí vychádzať zvnútra. Väčšinou sme naučení, že to treba hľadať niekde vonku, ale v skutočnosti je to naopak.