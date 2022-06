Zaláskovaný Bezdeda s priateľkou: Ako prebehlo ich prvé stretnutie? Úprimná odpoveď Ivany vás dostane

Po boku speváka Tomáša Bezdedu (36) sa dlhé roky neobjavila žiadna žena, no pred dvomi mesiacmi mu prišla do života sčista-jasna nová láska. S priateľkou Ivanou (22) trávia odvtedy spolu každý deň, dokonca už poznajú aj svojich rodičov a plánujú prvú spoločnú dovolenku.

Dva mesiace máte novú lásku. Spoznali ste sa vraj vo fitnes centre...

Tomáš: Áno, stretli sme sa vo fitku. Všimol som si, že mala veľmi pekné legíny a vlasy v cope, to si pamätám presne. Tak som sa na ňu pozrel, ako cvičí, a pomyslel som si, aké je to pekné dievča. Mal som však smolu, lebo necvičila drepy, čo ma trošku mrzelo. (smiech) Samozrejme, robím si srandu. Bola mi veľmi sympatická, ale viac sme sa tam nevideli. Myslel som si, že nie je zo Žiliny a náhodne si tam bola zacvičiť, nikdy by som si nepomyslel, že to bude moja priateľka. Bál som sa ju osloviť, ľudia majú voči známym tváram často predsudky. Mal som pocit, že by si mohla myslieť, že som sukničkár. O pár dní ma však na instagrame začala sledovať.



Hneď ste vedeli, že to je ona?

Tomáš: Áno, hneď, a dokonca mala súkromný účet, čiže som videl iba malú profilovú fotku. Začal som jej len tak písať. Bola v Taliansku, tak som jej poslal správu, že na tom mieste som bol aj ja. Potom sme sa stretli v tom istom fitku na jednej oslave, kde už som mal motýle v bruchu... Veľmi sme sa tam však nerozprávali, bolo tam veľa ľudí. Prehodili sme pár slov, ale stále sme si písali, tak som ju zavolal na kávu a po nej už bola ruka v rukáve. (smiech) Skvelé je, že sme obaja zo Žiliny.





Ako ste vnímali vaše zoznámenie vy, Ivana? Všimli ste si, že vo fitku cvičí Tomáš Bezdeda?

Ivana: Áno, zbystrila som. Bola som tam s kamarátkou, ktorej som povedala, že je to celkom divný pocit, keď za nami cvičí Tomáš Bezdeda. Určite to nebola láska na prvý pohľad, ale upútal ma, lebo som ho potom vyhľadala na instagrame.

Tomáš: Inak, ja som si myslel, že ma vôbec nebude poznať, bol som taký zarastený. Musím povedať, že i keď sme sa prvýkrát stretli zoči-voči, sociálne siete sú veľkou pomocou pre mnoho ľudí, ktorí nemajú partnera. Treba sa však stretnúť aj osobne, lebo práve tam sa ukáže veľa vecí, či si ľudia voňajú, či im niečo prekáža, neprekáža...



