Modelka Saša Gachulincová si momentálne užíva single život bez muža, no ťažkú hlavu si z toho nerobí. Voľný čas trávi s priateľmi a rodinou a hoci by to do nežnej blondínky povedal azda málokto, varená pečená bola aj na zimnom štadióne v obklopení sexi hokejistov. Saša je totiž vášnivý hokejový fanúšik a dokonca má jedného hokejistu aj v rodine. Na otázku, či sa čoskoro ocitne nejaký aj po jej boku však odpovedala viac než jasne!