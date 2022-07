Zaľúbený Bezdeda: Mám pri sebe anjela! Spevák prehovoril o vzťahu s Ivanou, dvojica plánuje veľkú vec

Po boku speváka Tomáša Bezdedu (36) sa dlhé roky neobjavila žiadna žena, no pred dvomi mesiacmi mu prišla do života sčista-jasna nová láska. S priateľkou Ivanou (22) trávia odvtedy spolu každý deň, dokonca už poznajú aj svojich rodičov a plánujú prvú spoločnú dovolenku.

Ako dlho ste boli bez partnerky?

Tomáš: Ani neviem, nerátam to, ale pár rokov to určite bolo.

Prečo ste si podľa vás roky nevedeli nikoho nájsť?

Tomáš: Neviem prečo, nikdy som po tom nepátral, proste to tak bolo. Zastávam ten názor, že byť s niekým za každú cenu sa neopláca. Je veľa ľudí, ktorí musia mať vzťah a idú z jedného do druhého, ja som opak. Radšej budem sám, ak o tom nie som presvedčený, ako byť nasilu s niekým len preto, aby som nebol sám. Tak som v žiadnom prípade nechcel dopadnúť. Nová láska prišla sčista-jasna.

Nechýbala vám taká ženská energia?

Tomáš: Tak samozrejme, že mi chýbala, veď som zdravý chlap. Je predsa len iné pokecať s partnerkou než s takou klasickou kamarátkou. Teraz už, samozrejme, ten problém nemám. (smiech)





Tomáš: Áno, stretli sme sa vo fitku. Všimol som si, že mala veľmi pekné legíny a vlasy v cope, to si pamätám presne. Tak som sa na ňu pozrel, ako cvičí, a pomyslel som si, aké je to pekné dievča. Mal som však smolu, lebo necvičila drepy, čo ma trošku mrzelo. (smiech) Samozrejme, robím si srandu. Bola mi veľmi sympatická, ale viac sme sa tam nevideli. Myslel som si, že nie je zo Žiliny a náhodne si tam bola zacvičiť, nikdy by som si nepomyslel, že to bude moja priateľka. Bál som sa ju osloviť, ľudia majú voči známym tváram často predsudky. Mal som pocit, že by si mohla myslieť, že som sukničkár. O pár dní ma však na instagrame začala sledovať.

Hneď ste vedeli, že to je ona?

Tomáš: Áno, hneď, a dokonca mala súkromný účet, čiže som videl iba malú profilovú fotku. Začal som jej len tak písať. Bola v Taliansku, tak som jej poslal správu, že na tom mieste som bol aj ja. Potom sme sa stretli v tom istom fitku na jednej oslave, kde už som mal motýle v bruchu... Veľmi sme sa tam však nerozprávali, bolo tam veľa ľudí. Prehodili sme pár slov, ale stále sme si písali, tak som ju zavolal na kávu a po nej už bola ruka v rukáve. (smiech) Skvelé je, že sme obaja zo Žiliny.