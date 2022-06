Prekypujú láskou, bude aj svadba? Emma Drobná prehovorila o budúcnosti s futbalistom Šebom

Iskra je tam aj naďalej. Speváčka Emma Drobná (28) je už takmer tri roky šťastná po boku svojho vysnívaného princa s loptou v ruke.

Jej láskou je totiž bývalý profesionálny futbalista Filip Šebo (38), s ktorým našla spoločnú reč. Humor, cestovanie, hudba či slnko a more. To je len náznak toho, čo ich spája a čo z nich robí dokonalý pár. Na sociálnych sieťach tešia svoje publikum množstvom zamilovaných fotiek. Kde sú dvaja šťastní, nechýba im viac. Ale čo tak urobiť vo vzťahu ďalší krok, a to ten veľký - krok k oltáru?

Do svadobných šiat ju to zatiaľ neláka. Speváčka s nezameniteľným hlasom Emma Drobná, ktorá získala titul Česko Slovenská SuperStar 2015, v súčasnosti k životu viac nepotrebuje. Hudba a priateľ je to, čo krásnu Slovenku v živote momentálne napĺňa najviac.

Emme ukradol srdce exfutbalista Filip Šebo, pri ktorom celá žiari. „Samozrejme, stále som šťastne zamilovaná,“ uviedla pre Nový Čas speváčka. O desať rokov starší Filip ju robí šťastnou. Dokonca ju už nejaký ten čas oslovuje sympatickým anglickým výrazom „wifey“, čo je eufemizmom slova manželka, teda takzvaná „ženuška“.

Emma sa však k oltáru zatiaľ nechystá. Podľa nej je to dobre tak, ako to je teraz. Z otázky, či plánuje svoj vzťah s futbalistom posunúť ďalej, vykorčuľovala takto sympaticky: „Asi neprekvapím odpoveďou. Je to otázka, na ktorú odpoveď nebudete poznať prví.“ Či by mohla byť svadba v blízkej budúcnosti, Emma priamo neprezradila. Vynašla sa však a takto diplomaticky odpovedala: ,,Blízka budúcnosť je asi pre mňa dnes a zajtra, prípadne víkend, keď sa chystá svadba, ale nie tá moja,“ dodala so smiechom. Speváčka sa tak aktuálne do manželstva nehrnie.