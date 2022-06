Ján Ďurovčík dovolenkuje na východe: Kúpačka s rodinkou na Zemplínskej šírave

Užívajú si rodinné chvíle. Režisér a choreograf Ján Ďurovčík (51) premiéruje v poslednom období jeden muzikál za druhým. Žne s nimi obrovské úspechy, a preto sa celý jeho tím rozhodol vyraziť na celoslovenské turné.

No pri toľkých pracovných povinnostiach nezabúda ani na svoju rodinu, ktorú má na prvom mieste. Spoločne s manželkou Barborou (26) a so synčekom Jankom (1,5) zakotvili na východe.

Úspešnému režisérovi Jánovi Ďurovčíkovi sa darí nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. Po svojom boku má milovanú manželku Barboru, s ktorou má synčeka Janka. A keďže uplynulé dni sa hrali jeho muzikály na východe krajiny, rodinka sa rozhodla využiť tam čas aj inak.

Všetci si oddýchli na skvelej takpovediac slovenskej dovolenke. „Krásne dni. Chcela by som vám odporučiť hotel na Zemplínskej šírave. My sme si tu oddýchli a ako každé ráno vykrikoval malý Janík: ,More, more, morééé‘. Ako pri mori, len slovenskom,“ zazneli slová Barbory, ktorá si so svojimi chlapmi krásne slnečné dni poriadne užila.

