Známy dídžej EKG sa oženil: Veľkolepá svadba na lodi! Takto vyzerali mladomanželia

Rozprávková svadba. Náš najznámejší slovenský dídžej Miroslav Ecker (38), umeleckým menom DJ EKG, sa uplynulý štvrtok oženil. Svoj osud spečatil so svojou dlhoročnou partnerkou Mirkou Kuzmovou.

Tá bola prenádhernou nevestou a niet sa čo čudovať, že keď ju umelec prvýkrát videl, slzám sa neubránil. Novomanželia vystrojili poriadnu veselicu a svadobčanov prekvapili hlavne loďou, ktorá bola súčasťou programu.

DJ EKG dokáže roztancovať každé jedno miesto, kde hrá, a presne v takom duchu sa niesol aj jeho veľký deň. Uplynulý štvrtok si svoje áno povedal so svojou osudovou láskou Mirkou, ktorá kedysi pracovala ako letuška pre známu leteckú spoločnosť. Mladomanželia si svoj veľký deň naplánovali do posledného detailu. Do kostola pred oltár ich doviezla výletná loď na Domaši, na ktorej sa už začala poriadna zábava.

A tá nechýbala ani na veselici, kde sa každý jeden z prítomných zabával. No samotný dídžej sa neubránil ani slzám a keď prvýkrát uvidel v bielom svoju nevestu, rozplakal sa. „Ďakujem svokrovcom, že vychovali takú skvelú ženu, ktorú mám po svojom boku. Ďakujem svojej rodine. A veľká vďaka patrí našim kamošom, ktorí prišli a podporili náš najkrajší deň,“ zazneli úprimné slová šťastného ženáča.

