Dušan Hamšík otvorene o slávnom synovcovi: Pri jednej z otázok sa schuti zasmial

Futbalista a exkapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík si po ukončení kariéry na nedostatok práce skutočne nebude sťažovať. Spoločne s rodinou sa vrhol na podnikanie a prosecco Hamšíkovcov nechýba na mnohých spoločenských akciách. Výnimkou nebola ani nedávna Summer opening party vo vychýrenej reštaurácii šéfkuchára Andrea Enu, kde sa snúbilo skvelé jedlo, pitie a atmosféra. A hoci Marek na akcii chýbal, jeho strýko Dušan odhalil nielen to, ako ku spolupráci s Andreom prišlo, no prezradil aj to, aký je jeho synovec šéf. A to zďaleka nie je všetko.