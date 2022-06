Šéfkuchár Andrea Ena o jeho vzťahu s bývalou misskou aj požiadavkách v kuchyni: Tomu by ste neverili!

Šéfkuchár Andrea Ena pred rokom otvoril v Bratislave svoju ďalšiu reštauráciu a na zahájení jej letnej sezóny nechýbali mnohé známe tváre. Tie si prišli vychutnať skvelé jedlo a pitie v krásnom prostredí a šťastím a spokojnosťou sršal aj známy šéfkuchár. Tomu sa momentálne nedarí len v pracovnej, ale aj v súkromnej oblasti, nakoľko už nejaký čas tvorí pár s bývalou Miss Adrianou Pospíšilovou a všetko nasvedčuje tomu, že dvojici to klape. Šéfkuchár otvorene prehovoril o tom, čím si ho krásna blondínka získala, no aj to, čo vie práve jemu najviac ulahodiť v kuchyni. Tomu by ste neverili.