Exkluzívny rozhovor s vdovou Katkou Žbirkovou: Mekymu († 69) občas unikala realita!

Mekym žije každý jeden deň aj po smrti. Legenda Meky Žbirka († 69) odišiel z tohto sveta minulý rok v novembri, a to nečakane. Katka Žbirková (55) sa zo straty milovaného manžela spamätáva ťažko. Ona ho poznala najlepšie a Novému Času Nedeľa o ňom povedala veľa zaujímavostí.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Spomína často. Katka Žbirková tvorila s hudobným velikánom Mekym harmonický pár.„Realita mu niekedy unikala, ale nemôžem povedať, že by nebol organizačne schopný. Ani doma nebol kutil, ale vždy vedel, komu zavolať a vyriešiť problém,“ uviedla pre Nový Čas Nedeľa Žbirková.Prezradila aj to, že len málokto vedel, že Meky dokázal výborne klamať telom. Až taký pohoďák nebol.Spevák je aj teraz súčasťou jej každého dňa a Katka presne vie, čo by povedal alebo čo by urobil v konkrétnych situáciách, ktoré ona už sedem mesiacov prežíva bez svojho najmilšieho.