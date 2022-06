Áčkový moderátor Pyco sa na pár rokov vytratil, kamera mu však začala chýbať: Aké má podmienky?

Z televíznych obrazoviek sa vytratil, útočisko našiel na sociálnych sieťach. Teraz by sa však rád vrátil späť. Divácky obľúbený moderátor Martin Pyco Rausch (44) patrí medzi slovenskú moderátorskú špičku.

O dobré zárobky nikdy núdzu nemal. Veď čo veľký projekt, to na čele s moderátorom Pycom.Interakcia s divákmi a žiara reflektorov mu však začínajú chýbať a Martin by už kameru namierenú na seba prijal. Má to však malý háčik. Práca moderátora ho stále láka. Pyco sa dostal na výslnie v roku 2004 počas šou Slovensko hľadá SuperStar.Odvtedy sa jeho pracovný kolotoč nezastavil a ponuky sa mu hrnuli. Veľké formáty sa mu po čase zunovali a nemal problém povedať na ponuky rázne nie. „Dlhší čas som pobudol vo formátoch, ktoré postupne zovšedneli. Neraz som preto musel odmietnuť aj ponuky, v ktorých nemám čo robiť, a, žiaľ, to bolo vnímané ako moja prieberčivosť.Počas pandémie som dostal štyri-päť televíznych ponúk,“ povedal pre Nový Čas moderátor.