Hviezda Nemocnice Richard Autner si plní sny: Fotka o zrkadlo fešáčiska s kérkami!

Divadlo, kapela, kone a teraz toto. Charizmatický herec Richard Autner (30), ktorý aktuálne láme ženské srdcia v úspešnom seriáli Nemocnica, si od malého chlapca išiel tvrdo za svojím a dosiahol to, čo chcel. Plní si vo svoje sny. Predsa len mu však ešte jeden zostal, a ten prišiel na rad práve teraz.

Splnil si svoj veľký sen.Okrem splnenia si svojich umeleckých snov, na ktorých zodpovedne roky makal, má aj pár menších. Keď mal Richard sedemnásť, prosil rodičov, aby mu dovolili tetovanie. A nakoniec sa mu podarilo presvedčiť ich.

„Otec so mnou išiel do tetovacieho štúdia, dal súhlas na tetovanie neplnoletého a o pár hodín už bolo na koži,“ prezradil pre Nový Čas herec. Bolo to prvé malé tetovanie. Išlo o latinský nápis, kde bolo napísané, aby sa vždy venoval tomu, čo ho baví a čo má skutočne rád. Odvtedy sa to s ním ťahá a moderným „kérkam“ nedokáže odolať ani dnes.

Nedávno pribudli nové tetovania na jeho ruke. A to hneď niekoľko. „Konečne som raz uprednostnil seba a svoje vlastné sny. Nikto mi totiž nevie zaručiť, že na ne budem mať ešte zajtra čas,“ uviedol potetovaný herecký sexsymbol, pre ktorého má každá jedna „kérka“ niečo znamená.

