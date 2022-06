Rodina Nely Pociskovej sa rozrastie: Herečka priznala radostnú správu, deti sa nevedia dočkať

Prominentný pár Nela Pocisková (31) a Filip Tůma (44) čoskoro privíta do svojej rodiny nového člena, ktorý im bude svojou prítomnosťou spríjemňovať každý jeden deň. Sympatická rodinka sa rozhodla, že si zaobstarajú šteniatko, ktorému už aj vymysleli meno. Z osvojenia neposednej psej krásavice budú mať istotne najväčšiu radosť ich dve deti, Hektor (6) a Liana (4).

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Rodinku Nely Pociskovej a Filipa Tůmu čaká doma poriadny rozruch! Pred časom sa herečka priznala, že sa spoločne s Filipom rozhodli, že si zaobstarajú malého psíka. Po tomto výbere však prišlo na rad vymýšľanie mena pre ich nového štvornohého kamaráta a zdá sa, že už ho aj vybrali. Sučka by sa mala volať Luna. Malá šibalka sa však ešte stále nachádza u svojho chovateľa. Nela odhalila aj to, ktoré zo šteniatok má to šťastie a zoberú si ho domov.

Najväčšiu radosť mali, samozrejme, jej deti Lianka a Hektor, ktoré si prítomnosť štvornohých chlpáčov nesmierne užívali. Psíky sa okolo nich neustále motali a spoločne sa zabávali. Celá rodinka sa nového prírastku už nevie dočkať. Keď budú mať malú Lunu konečne doma, určite budú z jej prítomnosti nadšení a budú si užívať spoločné rodinné chvíle plné radosti.