Marcel Nemec po ďalšej náročnej operácii: Desivé čakanie na výsledky! Ako sa herec cíti?

Má za sebou ďalšiu operáciu! Herec Marcel Nemec (51) sa už mesiace bije so zákernou chorobou, rakovinou, ktorú sa rozhodol za každú cenu poraziť. Len pred pár dňami preto absolvoval ďalší zákrok a skončil znova na nemocničnom lôžku.

Teraz ho však čakajú desivé momenty, keď bude netrpezlivo čakať na výsledky. Práve tie majú ukázať, čo s jeho telom rakovina robí. Exkluzívne Novému Času povedal, ako sa cíti a čo bude nasledovať.

Nemec sa na sklonku minulého roka dostal do situácie, ktorú by nechcel nikto zažiť. Z bežnej operácie sa totiž vykľula rakovina, ktorá večne usmiateho divadelníka poriadne trápi. Aj preto sa len pred dvoma dňami znova dostal do nemocnice, kde absolvoval už druhú operáciu v boji so zákerným ochorením. „Ležím v nemocnici a vôbec mi nie je dobre. Cítim sa horšie ako po tej prvej operácii,“ povedal Novému Času herec, ktorého trápenie sa však rozhodne nekončí.

„Bol tu pán primár a povedal mi, že všetko dopadlo tak, ako malo, zobrali vzorky, ktoré mali, a poslali ich tam, kam mali,“ vysvetlil umelec s tým, že ešte nevie, čo bude ďalej, a musí si počkať. „Teraz uvidíme, že či tam rakovina je a v akom množstve,“ priznal na záver Nemec. V jeho hlase bolo badať, že je unavený, no na druhej strane sa nevyhol ani optimizmu a je jasné, že vo svojej náročnej ceste nebude rozhodne poľavovať.