Diana Mórová na potulkách Bratislavou so synom Quidom: Zmrzka a retro tátoše

Svojho milovaného syna na verejnosti neukazuje.

Áčková herečka Diana Mórová (52), ktorá nedávno televíznych divákov ohurovala svojou ladnosťou v tanečnej šou Let’s Dance, je okrem veľkej profesionálky aj matkou na plný úväzok.

Celebritná mamička ho však často do spoločnosti nevodí a veľa o ňom nerozpráva. Nový Čas však mamu so synom nedávno zazrel na prechádzke historickým centrom Bratislavy. Čas však plynie a z kedysi malého chlapčeka vyrástol mladý muž, ktorý už čoskoro svoju mamu prerastie.

Nie je to už žiadny drobec! Diana má doma pubertiaka. Populárna divadelná a televízna herečka Diana Mórová tvorila pár s Jurajom Mokrým šesť rokov. Z ich vtedajšej veľkej lásky prišiel na svet ich jediný spoločný potomok - junior Mokrý, ktorý dostal meno Quido. Obľúbená umelkyňa syna na verejnosti skôr skrývala, v teplé letné dni si však s ním vyrazila do centra hlavného mesta na zmrzlinu a Nový Čas bol pri tom. Len v čarovnej dvojici - mama a syn, si vykračovali ulicami bratislavského Starého Mesta.

Quida zaujali v historickom centre hlavného mesta veterány, na ktorých mohol spolu s mamou nechať oči. Neskôr si pochutili na zmrzline. A veru, chlapec sa zmenil na nepoznanie. Poriadne vyrástol! Diana má doma len jedného chlapa, s ktorým sa spoločne rozhodne nenudia. Herečka, ktorá zreje do krásy, nedávno priznala, že doma ich plieska puberta. „Je tam puberta, ale to je krásne. Kebyže ju nemá, tak by to bolo divné,“ prezradila Mórová. Hrdá mama si chvíle so synom užíva naplno. Veď kedy potom, ak nie ešte teraz.

