Olešová nie je len bývalá superstáristka: Osud jej pripravil ťažké skúšky, čo by urobila inak?

V tretej sérii slovenskej SuperStar v roku 2007 sa jej síce nepodarilo prekročiť brány semifinále, no zviditeľnila sa dostatočne na to, aby sa o nej písalo i hovorilo.

Kvôli konfliktu rodičov či otcovým problémom so zákonom sa o nej dokonca písalo a hovorilo viac, než jej bolo milé. A ako žije Lucia Olešová (33), ktorá si hovorí aj Lucia Sky, dnes? Budete prekvapení!

„Bolo to veľmi divoké obdobie,“ reaguje so smiechom na otázku, ako si spomína na svoje superstarovské časy. „Veľa som sa naučila, zmenilo mi to život k lepšiemu, hoci to nebolo ľahké. Takže spomínam pozitívne.“ Ak by sa vraj speváckej súťaže nezúčastnila, aj tak by zrejme v tejto chvíli robila muziku.

„Išla by som cestou, že by som si popularitu budovala postupne. SuperStar bola nárazová, zrazu bol človek na obrazovke, čo možno nebolo úplne zdravé.“ V jej prípade bola navyše situácia oveľa zložitejšia. Dievča na prahu dospelosti bolo zapletené do konfliktu rodičov, ktorý prerástol v mediálnu vojnu. A tak sa na ňu potenciálni slovenskí fanúšikovia dívali cez prsty.

