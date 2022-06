Dara Rolins má na leto romantické plány: Láska je pre ňu na prvom mieste! Čo chystá s Nedvědom?

Speváčka Dara Rolins (49) je už takmer rok šťastne zaľúbená do jedného z najlepších futbalistov histórie Pavla Nedvěda (49). I keď o svojej láske rozpráva len veľmi málo, nám prezradila, že už realizujú spoločné bývanie, aj to, ako budú tráviť leto.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Aké bude vaše leto?

Ako je už mojím dobrým zvykom, leto bude pracovné aj odpočinkové. Čaká ma niekoľko vystúpení, ale pravda je, že si chceme ten čas voľna, ktorý konečne nastal aj u môjho priateľa Pavla, užiť. Za normálnych okolností je dosť náročné nájsť pár dní, keď nemáme žiadne povinnosti a on ani ja nikam nemusíme ísť, okrem toho nás delí aj niekoľko stovák kilometrov. Teraz má Pavel to ozajstné voľno až do polovice augusta, preto sa s Laurou chceme prispôsobiť jeho režimu, aby sme mohli byť spolu všetci traja. Lola bude, samozrejme, prázdninovať aj so svojím ockom Matejom. Pôjdu opäť na motorke do Albánska, podobne ako aj minulý rok, takže to bude napínavé pre všetkých, aj pre mňa. (smiech) S Pavlom potom chceme ísť niekam aj sami dvaja, pravdepodobne vymyslíme výlet do nejakej európskej destinácie, pretože sme toho názoru, že keď je tu také krásne počasie, netreba lietať niekam ďaleko. Možno to bude Taliansko alebo Španielsko, ešte uvidíme. Asi sa rozhodneme spontánne, už teraz sa tešíme na to, ako budeme vyberať destináciu, aj na spoločné odpočívanie a leňošenie.

Stále lietate za svojím priateľom do Talianska, nechcete sa niekde spolu usadiť?

Často pendlujem medzi Prahou a Turínom a usadiť sa nikde neplánujem, pretože byť stále v pohybe je mi blízke a nijako obzvlášť ma to neobmedzuje. Je to prirodzený vývoj života aj vecí. Vôbec mi neprekáža, ak musím kvôli Pavlovi rušiť niektoré pracovné povinnosti a obmedziť ich na také nutné minimum v tom zmysle, aby som stále cítila, že robím to, čo ma baví. Prvýkrát v živote mám pocit, že si chcem viac užiť vzťah a nie je tam taká vyložená potreba starať sa o všetko iba sama.

Takže žiadne spoločné bývanie?

Nad spoločným bývaním rozhodne uvažujeme a už to aj realizujeme, ale všetko ostatné si chceme nechať pre seba. Rozhodli sme sa, že to chceme urobiť, pretože deti už spolu mať nebudeme, tak aspoň naše domy budú našimi „miminkami“.