Meno Michaela Kocianová vo svete modelingu netreba nikomu zvlášť predstavovať. Topmodelka a ambasádorka súťaže Elite Model Look si na nedostatok práce skutočne nemôže sťažovať. Do zahraničia však krásna blondínka necestuje iba za prácou, no aj za oddychom. A keďže čas dovoleniek sa nezadržateľne blíži, boli sme zvedaví na vysnívanú destináciu známej modelky. Tá však prezradila aj o čosi viac.