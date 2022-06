Simona Salátová preverovala svoj vzťah v Toskánsku: Hádky a udobrovanie v raji

Komička Simona Salátová (28) sa netají tým, že to od detstva na ružiach ustlané rozhodne nemala.

Od týrania vlastným otcom cez pár kíl navyše, pre ktoré počúva kritiku na sociálnych sieťach, po množstvo nesplnených snov. Zocelená ranami osudu si však konečne začala plniť svoje dávne túžby, hlavne čo sa cestovania týka. Po tom, čo jej nohy nedávno prvýkrát omylo more v Barcelone, zbalila kufre znova a s priateľom komikom Joeom Trendym (34) vyrazili do Toskánska. Od idylickej dovolenky to však malo ďaleko. Simona priznala poriadne turbulencie.

Komička s podrezaným jazykom Simona Salátová, divákom známa z relácií Silná zostava či Inkognito, dokáže takmer vždy na všetko promptne reagovať a nehanbí sa vyjadriť svoj kritický názor. Nie vždy sa jej to však pre jej „veľké ústa“ vypláca. Ako sama hovorí, je si vedomá, že nemá patent na spravodlivosť. Je komička a podľa nej je práve pravda najvtipnejšia.

O tom sa presvedčila aj na spoločnej dovolenke so svojím priateľom. Simonu a jej partnera, komika Teodora Firsta (Joe Trendy), spojil práve humor. Spolu tiež vychovávajú Salátovej syna Damiána. Nedávno sa vydali načerpať sily za hranice Slovenska a navštívili taliansky región pôžitkárov Toskánsko. Romantický zájazd však nebol až taký idylický. Nezaobišiel sa totiž bez výmeny názorov a dvojica si skočila aj do vlasov.