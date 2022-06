Boris Kollár otvoril tému mediálneho zákona: V jednej veci vidí zásadný problém!

Hnutie Sme rodina chce v mediálnom zákone upraviť právo na odpoveď pre politikov tak, aby sa dalo využiť aj pri domnienkach.

Vyplýva to z vyjadrenia lídra hnutia a predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga to nepovažuje za potrebné. Politici podľa neho majú dostatočný mediálny priestor na komunikáciu svojich postojov.

Kollár po presunutí hlasovania o mediálnom zákone ozrejmil, že potrebujú ešte upraviť niektoré veci. Problém vidí vo vecnom a "domnienkovom" dôvode práva na opravu. "Dnes, keď novinári povedia, že domnievame sa, že ste ukradli miliardu, domnievame sa, že ste zastrelili 15 medveďov, tak na to nemôžete reagovať a nemôžete žiadať právo na opravu, lebo je to domnienkové. My to tam chceme dostať. Aj týmto vám vedia uškodiť," uviedol. Do hlasovania o zákone v pléne parlamentu podľa jeho slov treba pripraviť drobný pozmeňujúci návrh. Na otázku, či s tým súhlasia koaliční partneri, odpovedal, že musia. "Inak by ten zákon neprešiel," dodal.

"Neviem, o akej úprave hovorí predseda parlamentu. Každý politik, keď chce, a špeciálne, keď je vo funkcii, tak médiá prídu na jeho tlačovú konferenciu, môže odpovedať, povedať akékoľvek posolstvo," poznamenal Šeliga s tým, že predloženú právnu úpravu považuje za dostatočnú. Politici podľa neho majú unikátny priestor na komunikovanie týchto vecí verejnosti.

V súvislosti s odsunutím hlasovania Šeliga poznamenal, že je to lepšie ako jeho neschválenie. Neočakáva, že by k legislatívnej úprave pribudol pozmeňujúci návrh obsahujúci reguláciu politických diskusií tak, ako to chcel zaviesť minister financií Igor Matovič (OĽANO). Na otázku o množstve pozmeňujúcich návrhov reagoval tým, že zákon prišiel do parlamentu bez toho, aby bol riadne prerokovaný. Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) podľa neho podcenila situáciu. Dodal, že po presunutí hlasovania má šéfka rezortu kultúry ešte priestor rokovať s poslaneckými klubmi.