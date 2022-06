Oklamčák má recept na dobrú náladu aj na dlhoročné manželstvo: Stačí tak málo!

Jozef Oklamčák sa do povedomia divákov dostal ako zakladateľ súťaže krásy Miss Slovensko. Najznámejší slovenský odborník na ženskú krásu je však povestný aj svojimi neprehliadnuteľnými červenými outfitmi. Tých sa podľa všetkého nehodlá vzdať a na temperamentného Oklamčáka pôsobia doslova ako elixír dobrej energie. Prezradil však aj to, čo ho o energiu oberá, jeho slová by si mal vypočuť nejeden z nás.