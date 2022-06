Slávnostné vyhlásenie plné krásnych tvárí a sexi topmodeliek: Elite Model Look pozná slovenských víťazov

V prostredí Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca sa v utorok konalo vyhlásenie víťazov modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2022 pre Slovenskú republiku.

Slovenskými víťazmi svetoznámeho projektu sa stali Timea Smaržíková a Daniel Dospel. Víťazi budú reprezentovať svoju krajinu na svetovom finále, ktoré sa bude po 15-tich rokoch konať v Prahe. O nových nádejných talentoch svetového modelingu rozhodovala porota zložená z odborníkov z oblasti módy, kultúry, médií a partnerov projektu. Chýbať nemohla topmodelka a ambasádorka súťaže Michaela Kocianová, módny fotograf Jakub Gulyás, či riaditeľ súťaže a spolumajiteľ agentúr Elite Prague a Elite Bratislava Saša Jány.

„Veľmi ma teší úroveň našich finalistov. Zároveň mám radosť, že sa nám podarilo uspieť v súboji s mestami ako New York, Qatar a Barcelona a priniesť svetové finále opäť do Prahy. Som hrdý na to, že ako organizátori súťaže pre Českú republiku a Slovensko sme historicky najúspešnejšou krajinou, čo sa týka počtu svetových víťaziek.“

Ako v predchádzajúcich ročníkoch, aj tohto slávnostného vyhlásenia sa zúčastnili topmodelky agentúr Elite Prague a Elite Bratislava, napríklad Barbora Brušková, Michaela Hlaváčková Brezovská, ktorá skončila na svetovom finále v Čine v TOP 15 alebo Alexandra Gachulincová, ktorá na svetovom finále v Shanghaji obsadila druhé miesto a dnešné vyhlásenie moderovala. Jedinou svetovou víťazkou zo Slovenska sa v roku 2003 v Singapure stala Denisa Dvončová – Klimová a jediným svetovým víťazom Andrej Chamula z Bratislavy.