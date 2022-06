V utorok sa v bratislavskej Eurovei konala slávnostná premiéra Disney animáku Buzz Lightyear, ktorú si nenechali ujsť viaceré známe tváre.

Do kina sa celebritní rodičia väčšinou vybrali v sprievode svojich detí, ktoré tak mali o filmový zážitok postarané. Premiéru animáku si prišli pozrieť medzi inými moderátorka Katarína Brychtová, producentka Wanda Adamik Hrycová so synmi Artemom, Vadimom a Nazarom, herečka Milena Minichová s dcérou Hankou, herec Michal Rovňák so synom Danielom či herec Jakub Ružička s rodinkou.

Fotky zo slávnostnej premiéry animáku nájdete v našej FOTOgalérii.