Začali sa luxusné nákupy! Tehotná Plačková dáva dokopy výbavu: Takto sa pochválila fanúšikom

Kráľovná sociálnych sietí Zuzana Strausz Plačková (30) privedie už v auguste na svet svoje vytúžené prvé dieťa, na ktoré sa teší spoločne s manželom Renném (32).

Zuzana sa netají svojou láskou k luxusným veciam, a tak nikoho neprekvapilo, že všetko to, čo má ona, dopraje aj svojmu potomkovi. Plačková naťahovala svoje sledovateľky nejaký čas, kým sa rozhodla ukázať, v čom bude kočíkovať svoje bábätko. A o lacný špás rozhodne nepôjde.

Taký luxus sa nevidí hocikde! Prostoreká hviezdička Zuzana Strausz Plačková o necelé dva mesiace porodí svoje dlhoočakávané dieťa. Prípravy na ratolesť sú tak už v plnom prúde.

„Milujeeem! Už len na teba, láska naša, čakáme ešte 2 mesiace a sme spolu,“ napísala k fotkám nového kočíka svetoznámej značky, ktorý rozhodne nie je cenovou kategóriou pre každého. Influencerka, ktorá svojim verným fanúšikom sľubovala, že kočík ukáže, slovo dodržala a mnohým pri pohľade naň padla sánka.

„40 minút skladania vložiť do jedného reels je nemožné a koniec neúplný, ale je to tam. Dior kočík, vanička plus športová edícia a tým, že nevieme ešte pohlavie, zvolili sme neutrálny štýlový praktický kočík, samozrejme, ak to bude dievčatko, prikúpime aj ružový cukríčkový. Ten mám tiež vybraný, keby niečo. Každopádne, naživo sme prvýkrát videli kočíky až teraz a zamilovali sme sa. Asi je načase už začať kupovať aj ostatné vecičky postupne,“ prezradila dojatá Plačková, ktorá za takýto luxus zaplatila horibilnú sumu, ktorá sa šplhá až do závratných výšin.