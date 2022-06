Nečakaná zmena imidžu: Andy Kraus to už nevydržal! Na ulici by ho spoznal len málokto

Andy Kraus (54) mení svoj vzhľad ako chameleón a na ulici by ho spoznal s blond három len málokto!

Za nečakanou zmenou imidžu nie je žiadna žena, ale starnutie. Scenárista Andy Kraus pred časom v televíznej relácii Záhady tela prezradil svoje najväčšie trápenie, počas svojho starnutia. Ako sa však zdá, berie to s humorom.

„Zistil som, že šediviem. Povedal som si, že tomu trošku pomôžem hlavne z praktického hľadiska. Nemusím si často umývať vlasy, lebo to zosuší vlasy tá farba a nemusím sa česať,“ prezrádza sympatický humorista svoj boj so šedinami a dodáva. „S touto farbou nech máš hocičo na hlave, vždy to vyzerá dobre,“ prezradil svoj recept na maskovanie šedín.