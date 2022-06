Magdu Vášáryovú budú vypočúvať policajti: Odpadnete, čo legendu dostalo do problémov!

Magda Vášáryová (73) je známa najmä z televíznych obrazoviek či divadelných inscenácií. V minulosti sa však herečka venovala i politike. Len nedávno ale ikona obdržala obálku, ktorej obsah jej zmrazil úsmev na tvári.

Bývalá politička a veľvyslankyňa je predvolaná na políciu. Novinkou, ktorá jej zaručene zdvihla tlak, sa pochválila na sociálnej sieti. "Milé priateľky a priatelia, bol z vás niekto na výsluchu kvôli Zem a vek? Aby som poprosila o rozhovor.," požiadala o radu herečka.

Expolitička v marci prijala pozvanie do relácie Silná zostava, kam si moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová každý týždeň volá známe tváre, na debatu na rôzne témy. Tentokrát sa počas Magdinej návštevy preberala stále aktuálna téma - vojna na Ukrajine.

Rozhovor sa uberal rôznymi smermi a reč padla i na dezinformácie, s ktorými sa i vďaka nešťastiam u našich východných susedov v poslednej dobe roztrhlo vrece. Vdova po Lasicovi (†81) si servítku pred ústa rozhodne nedávala. "Túto piatu kolónu, ktorá má peniaze a svoje siete kremeľskej propagandy, treba zlikvidovať. Pozrite sa na Rostasa a takýchto ľudí, to sú normálne, to sú ľudia, ktorí by za normálnych okolností sedeli za vlastizradu už teraz," vyslovila svoj názor pred kamerami.

Práve tento výrok jej teraz robí vrásky na čele. Herečka svojim vyjadrením narážala na Tibora Eliota Rostasa, ktorý je šéfredaktorom a vydavateľom časopisu ZEM & VEK. Rostas neváhal a na uznávanú expolitičku a divu divadelných dosiek podal trestné oznámenie. Obvinil ju za krivé obvinenie a z prečinu ohovárania.