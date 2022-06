Zuzka Plačková svojmu dieťatku dopraje ten najväčší luxus: Z ceny kočíka padnete na zadok!

Neprehliadnuteľná influencerka Zuzana Strausz Plačková si žije na vysokej nohe a rovnaký prepych dopraje i svojmu vytúženému dieťatku.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Brunetka čaká svoje prvé bábätko s manželom Reném. Šťastnú novinku párik oznámil ešte začiatkom februára. Ako je známe, kráska si potrpí na vybrané kúsky od svetových módnych návrhárov.Je teda viac ako isté, že Zuzkine dieťa si bude žiť ako v bavlnke.

Prepychový dom s nádherným bazénom ako z dovolenkového rezortu už stojí, bábätko sa preto má na čo tešiť. Rodičia sa drobca nevedia dočkať a pomaly sa pripravujú na príchod nového člena rodiny. Zuzka sa fanúšikom pochválila úlovkom, ktorý jej môže závidieť nejedna mamička.

Pre drobca zaobstarala kočík od prominentnej značky. "Dior kočík, vanička plus športová edícia a tým, že nevieme ešte pohlavie, zvolili sme neutrálny štýlový praktický kočík, samozrejme, ak to bude dievčatko, prikúpime aj ružový cukríčkový, ten mám tiež vybraný, keby niečo," pochválila sa fanúšikom na sociálnej sieti. Cena takéhoto kočíku od spomínanej značky sa pohybuje okolo 3.800 eur. To, že po uliciach bude Plačková kočíkovať naozaj štýlovo, dokazuje i jej oblečenie od rovnakej značky, ktoré dokonale ladí s kočíkom.

Kráske len nedávno zrušili obvinenie, ktoré si vyslúžila po protidrogovej akcii NAKA. Novinu, na ktorú čakala dlhé mesiace sa dozvedela na luxusnej dovolenke v horúcom Turecku. To však nevedela, že úsmev jej zamrzne na letisku po ceste domov. Zuzka sa dostala do problémov práve vďaka luxusu, ktorý si nevie odoprieť. Podnikateľku zadržali na letisku, kvôli jej drahým šperkom od prominentnej značky Cartier.

Colná kontrola od podnikateľky vyžadovala doklady, ktorými mala preukázať luxusné doplnky. "Že vraj normálne si máš odfotiť faktúry do telefónu a máš ich mať, aby si sa preukázal. Ešte šťastie, že som ich nakupovala naozaj vo Viedni a v Cartieri, že tie doklady mám," vysvetlila vtedy brunetka svojim sledovateľom.

Zuzku s luxusným kočíkom nájdete v našej galérii.