No Name zahviezdili na Lovestreame: Pozrite, čo si odniesli, to je úlovok! Budete im závidieť

Kapela No Name vystúpila počas uplynulého víkendu na Lovestream festivale, kde stáli na jednom pódiu s hviezdami ako Dua Lipa či Red Hot Chilli Peppers. Po nekonečnom období pandémie tak chalani opäť naskočili na šnúru koncertov a vyzerá to tak, že sa tak skoro nezastavia. Počas víkendového festivalu však nepotešili len fanúšikov, aj spevák Igor Timko sa totiž pýši parádnym úlovkom.