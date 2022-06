Nízlová otvorene o vzťahu s Lobotkom a jeho rodinou: Zarážajúce odhalenie dva roky po narodení dcéry

Nemá o vnučku záujem?! Speváčka z dua Twiins Daniela Nízlová (36) má dcérku Lindu (2), ktorú porodila počas krátkeho vzťahu s futbalistom Lobotkom (27).

Dvojica sa minulý rok rozišla a odvtedy sa začal boj o alimenty a medzi nimi vládli napäté vzťahy. Nakoniec sa však všetko upokojilo a športovec sa s dievčatkom kontaktuje cez internet alebo mu venuje čas po príchode na rodné Slovensko. Malá princezná si však okrem toho užíva aj čas so starými rodičmi, keďže Danielini rodičia jej pomáhajú, ako vedia. O to väčší je však šok, že Lobotkov otec ju ešte ani nevidel.

Daniela Nízlová sa po rozchode s Lobotkom otriasla pomerne skoro a na rolu slobodnej matky nabehla v rýchlosti blesku. So starostlivosťou o malú princeznú jej totiž pomáha celá rodina, a najmä jej rodičia. „To sú ako jej druhí rodičia a malá je na nich taká zvyknutá, že sa na nich môžem stopercentne spoľahnúť,“ prezradila Novému Času speváčka, ktorá už upratala vzťahy aj so športovcom a napätie medzi nimi sa konečne ustálilo.

Dcérka Linda je totiž pre oboch to najdôležitejšie, a tak sa snažia, aby to fungovalo. „Náš tatino, tým, že je stále zaneprázdnený, tak nemá možnosť prísť na Slovensko, ale teraz prišiel, už sa mu skončila sezóna a dávam mu malú, aby si na neho zvykla. A myslím si, že už je dobre a vychádzajú spolu,“ dodala brunetka, s tým, že záujem prejavila aj športovcova mama. Na rozdiel od nej to však zrejme škrípe zo strany starého otca, ktorý sa o dievčatko vôbec nezaujíma. „Ten malú nevidel,“ uzavrela Daniela, ktorá napriek všetkému na lásku nezanevrela a verí, že svojho princa na bielom koni ešte len nájde.