Hudobná diva Beáta Dubasová zaskočila priznaním: Čo ju trápi už dlhé roky?

Ani po rokoch sa jej nezbavila! Popová speváčka Beáta Dubasová (59) patrí medzi slovenskú špičku a je už roky na hudobnom výslní.

Svojimi hitmi, ako sú Dievča z reklamy alebo Účesy, si získala množstvo fanúšikov, ktorí si skladby spievajú dodnes. Aj keď by sa mohlo zdať, že táto ostrieľaná speváčka nemá s trémou žiaden problém, opak je pravdou.

Legendárna speváčka Beáta Dubasová naplno koncertuje a každú chvíľu na pódiu si nesmierne užíva. Avšak pred každým koncertom jej nie je rozhodne všetko jedno a aj tá nechcená tréma sa hlasno ozýva. „Vždy mám trému pred vystúpením. To je také napätie, ale potom to tak predýchavam,“ prezradila umelkyňa v relácii Topstar.

No aj na tento problém má Dubasová zaručený recept. „Mám na to dychové cvičenie, na ktoré sa musím plne sústrediť. Je to pár minút pred vystúpením. Väčšinou však po prvej pesničke to ustupuje,“ dodala šťastná Beáta, ktorá si najviac užíva tie momenty, keď si spoločne s ňou fanúšikovia spievajú jej najväčšie hity.