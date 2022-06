Parišková zožala na súkromnej moderovačke úspech: Žena činu! Takto sa predviedla po 2 rokoch

Odmoderovala, navarila a zožala úspech! Moderátorka Aneta Parišková (49) má za sebou náročné obdobie.

Lekári jej pred dvoma rokmi diagnostikovali rakovinu lymfatického systému. Svojim trom deťom oznámila, že je Xena a dostane sa z toho. Sympatická blondínka sa svojich slov držala a nad pliagou vyhrala. Aktuálne sa už cíti dobre a naplno sa venuje svojej práci. Aneta dokazuje, že je ženou činu.

Dobrému kotlíkovému gulášu nikdy neodolá. Trojnásobná mama Aneta Parišková je ženou do voza aj do koča. Pravidelne to dokazuje aj na obľúbenom podujatí Strechársky guláš. Po dvojročnej prestávke sa opäť zhostila úlohy moderátorky a zároveň aj porotkyne.

Práve Parišková rozhodovala o kráľovi všetkých prihlásených kotlíkových gulášov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou letných mesiacov. „Už šiestykrát ako moderátorka i porotkyňa. Ďakujem za fantastické guláše, tlačenky, moravské koláče, jednoducho všetko, čo som poochutnávala. Mňam!“ hovorí Aneta, ktorá sa aktuálne cíti silnejšia a snaží sa viac venovať sebe a tomu, čo ju robí v živote šťastnou.