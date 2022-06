Bezdeda s frajerkou odhodili turistické oblečky: Takto sa nahodili na svadbu, na Ivane oči necháte!

Novopečený párik Tomáš Bezdeda (36) a Žilinčanka Ivana (22) žiaria šťastím.

Bezdeda je konečne šťastný! Spevák, ktorý sa preslávil vďaka súťaži SuperStar, hľadal po stroskotanom vzťahu s Adelou Vinczeovou (41) lásku dlhé roky. Nakoniec ho však zasiahol amorov šíp v podobe mladej Žilinčanky Ivany (22), ktorú ukázal verejnosti pred mesiacom.

Párik miluje prírodu a turistiku, o čom svedčia aj ich fotky na sociálnych sieťach. Okrem takýchto koníčkov sa však vie dvojica nahodiť aj do gala. Tomáš ukázal spoločný záber zo svadby, na ktorú boli pozvaní. Ale im to spolu pristane!

Bezdeda ešte v máji pre denník Nový Čas prezradil, že sa s Ivanou stretli vo fitness centre, kde sa do seba zahľadeli. "Je to vzácnosť, stretnúť sa vo fitku, a nie na Instagrame... Aj keď neskôr sme sa kontaktovali práve cez sociálne siete. Pravdupovediac, v živote by som nepovedal, že sa budeme stretávať častejšie a že to vyústi až do vzťahu,“ prezradil s radosťou Tomáš, ktorý po rokoch konečne našiel svoju lásku.

