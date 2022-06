Braňo Deák a Marek Fašiang nechýbali na summer party opening v reštaurácii známeho šéfkuchára Andrea Enu. Dvojicu hercov spája vďaka nakrúcaniu seriálu Oteckovia dlhoročné priateľstvo, no ako sa zdá, spoločne si užívajú aj rodičovské povinnosti. Tie sa Braňovi Deákovi zdvojnásobia, nakoľko k dcérke Matilde pribudne čoskoro súrodenec. No vyzerá to tak, že do tatušovania má v pláne prizvať aj seriálového kolegu. Dôvod pochopíte vo videu.