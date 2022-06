Na summer opening párty v reštaurácii Andrea Enu nechýbali mnohé znáne tváre, nevynímajúc dvojičky Danielu a Veroniku Nízlové. Tie sú parťáčkami nielen v práci, no aj v súkromí. Po rozpade vzťahov obe sestry ostali na svoje deti samé, ako sme sa však dozvedeli, to sa onedlho zmení. Dvojičky totiž náročnú životnú situáciu vzali do svojich rúk a vyriešili ju skutočne bravúrne.