Celeste Buckingham predstavila chytľavú novinku: Do videoklipu zlákala známeho fešáka

Celeste Buckingham si prešla za posledné roky náročným obdobím, kedy speváčka pociťovala vyhorenie. Dnes je však Celeste späť v plnej sile a prichádza s novinkou Make me, ku ktorej stihla nakrútiť videoklip. Ten sa nesie v znamení 80-tych rokoch a po boku speváčky v nej účinkuje aj herec Richard Autner. To však zďaleka nie je jediná novinka v jej živote a vyzerá to tak, že fanúšikovia sa majú na čo tešiť.