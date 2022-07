Dojímavé vyznanie Štefana Margitu manželke Hanke Zagorovej: Slová, ktoré vás chytia za srdce!

Tridsať rokov v dobrom aj v zlom! Už toľkú dobu kráčajú vedno bok po boku speváčka Hana Zagorová (75) a Štefan Margita (65). Jeden z najstabilnejších párov českej hudobnej scény prežíva v týchto dňoch krušné chvíle. Nielenže 9-násobnú zlatú Slávicu zradilo zdravie, no objavili sa reči, že ich manželstvo má trhliny.

Dvojica však všetkým neprajníkom odkazuje, že ide o hlúpe reči a s ich láskou je všetko v najlepšom poriadku. Hoci oslavu svadby by si predstavovali určite inak. Namiesto romantickej večere pri sviečkach totiž svoj veľký deň oslávili v nemocnici, kde sa Hanka od začiatku júna postupne zotavovala. Na veľkú radosť manžela aj fanúšikov ju v piatok pustili z nemocnice domov.

Vraví sa – človek mieni, Pánboh mení. Každý to skôr či neskôr zažije. Obyčajne nám plány skríži nepredvídateľná udalosť práve vtedy, keď sa nám to vôbec nehodí. Ale taký je život... Keď si 6. júna v roku 1992 povedali áno speváčka Hana Zagorová a o desať rokov mladší operný spevák Štefan Margita, našli sa aj skeptici, ktorí nedávali páru šancu na dlhé a šťastné manželstvo. A predsa... Dvojica je spolu tridsať rokov a spoločne prekonala aj ťažké skúšky, ktorými manželstvo prechádzalo.

Tak ako aj teraz – perlovú svadbu oslávili manželia v nemocnici. Speváčka, ktorá dlhé roky trpí na krvné ochorenie, prejavujúce sa zvýšeným rozkladom krviniek, totiž pred dvomi týždňami skolabovala a skončila v rukách lekárov. Prvé informácie hovorili o tom, že za tým môže byť úbytok minerálov. Ukázalo sa však, že išlo o kolaps v dôsledku prekonania covidu pred dvomi rokmi. „Ten chorobu krvi opäť rozbehol,“ povedal po nešťastnej udalosti Margita.

Pevnosť vzťahu preverí aj taká ťažká skúška, akou je choroba. A práve tu sa ukázalo, akou oporou je Hanke manžel. Výročie napriek všetkému oslávili, hoci nemocničné prostredie romantike neprialo. „Chcel som Hanke priniesť do nemocnice veľkú kyticu, ale pani doktorka mi to nedovolia. Na oddelenie sa nemôžu nosiť kvety,“ vysvetlil Štefan a vzápätí sa vyznal zo svojej lásky k milovanej žene: „Hanka je pre mňa úplne všetko, mám veľkú radosť, že má opäť chuť do jedla,“ teší sa spevák, ktorý rozmaznáva chuťové poháriky svojej drahej polovičky.