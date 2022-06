Nádherné slová Zuzky Vačkovej o jej milovanom ockovi: Je pre ňu vzorom ideálneho muža

Deň otcov oslavujeme vždy tretiu júnovú nedeľu. Pre synov bývajú v detstve veľkými hrdinami a dcéry si v dospelosti hľadajú partnerov s podobnými vlastnosťami.

Pri príležitosti tohto sviatku sme sa pokúsili nafotiť nové snímky podľa starých, ktoré známe tváre ukrývajú hlboko v archíve. Spýtali sme sa ich tiež, akí ich otcovia sú.

Ocko je ideál muža

Zuzana Vačková (53) a otec Július (80)

„Môj ocko je starostlivý, láskavý, vtipný, podporujúci, milujúci, obetavý, dochvíľny, pracovitý, veselý a pekný,“ opisuje muža svojho života herečka, pričom otec jej hneď skočí do reči: „No to by hádam stačilo, od pekného mám ďaleko,“ smeje sa. „Nemáš, ocko, veď ja sa na teba vraj veľmi podobám a všetci mi hovoria, že som pekná. Pravda však je, že pekná som aj po mamke.“ Ako malú ju učil bicyklovať, plávať a milovať prácu v záhrade.

„A tiež poznávať Slovensko a Tatry. Keď som zobral do ruky mapu, už kričala, že sa jej nechce. Na Rysoch bola však najmladšou účastníčkou,“ spomína Július. Do svojho života si od ocka zobrala ponaučenie, že najdôležitejšie je nebáť sa. „Myslím si, že to som od neho prebrala. Nebojím sa veľakrát aj zariskovať a ísť aj do vecí, ktoré nie sú ešte úplne prebádané. Vždy mi tiež hovorieval - keď dávajú, tak ber, a keď bijú, utekaj.“ Keď si v minulosti hľadala partnera, vedela, že by mal mať povahové vlastnosti jej otca.



„Stále na to myslím, pretože som single. Ocko s maminkou prežili celý svoj život bok po boku a mám to dobre odpozerané, ako by to vo vzťahu malo vyzerať, ale mne sa to stále nedarí. Jasné, že očakávam od muža, že bude minimálne taký, ako je môj ocko, ale latka je ,proklatě‘ vysoko,“ priznáva Zuzana. Otec jej do vzťahov vôbec nehovoril. „Naozaj nikdy, všetci chlapi boli podľa neho milí a veselí.“ Zuzana po ňom zdedila aj lásku k športu. Dodnes pán Július prejde každý deň tri kilometre.

„Celý život športoval a robí to stále. Naštartovať ráno nejakým zdravým pohybom podľa jeho vzoru ma veľmi baví. Tiež som konečne po dlhých rokoch prijala aj to, že sa treba každé ráno sprchovať studenou vodou, začala som otužovať ako on. Ocinko mal pravdu, nechcela som mu to veriť, ale je to bohovské.“ Zuzanin otec s dcérou žije v spoločnej domácnosti a s tým, ako ju vychoval, je spokojný. „Veľmi spokojný. Nemôžem sa sťažovať. Zuzka je osobnosť, ktorá celému domu vládne a my sa podriaďujeme,“ uzatvára s úsmevom.