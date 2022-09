Predstavitelia hlavných postáv seriálu Šťastná rybka: Čo by spravili s miliónmi Greppelová či Kostelný?

Čo všetko sa môže stať, keď obyčajný dedinský chlap vyhrá 10 miliónov eur? Práve o tom je nový komediálny seriál Jojky Šťastná rybka.

My sme sa o veľkých peniazoch, nečakaných výhrach a odvážnych želaniach porozprávali s predstaviteľmi hlavných postáv.

Marcel Ochránek (49): Úplný smoliar

„Ja som v tomto úplný smoliar... Ak som aj vyhral nejakú sumu, opäť som stavil alebo kúpil stieracie žreby a zase prehral...“ zamyslel sa Marcel Ochránek. „Ale stále pokúšam šťastie a raz za týždeň si stavím. Hoci pri mojej smole určite padnú moje čísla v ten týždeň, keď si staviť zabudnem.“ Ak by však predsa len vyhral... „Po prepustení zo psychiatrickej liečebne (lebo by som sa určite zbláznil od šťastia) by som si kúpil červené Ferrari a peniaze porozdával rodine, známym a kamarátom,“ zasmial sa, no pri predstave rybky, ktorá plní želania, zvážnel. „Mám len jedno jediné želanie: liek pre svojho syna,“ dodal.

Kristína Greppelová (37): Nachádza šperky i peňaženky

„Nevyhrala som nič len tak, iba v kartách,“ zasmiala sa Kristína Greppelová, ktorá má však talent nachádzať veci. „Našla som ich veľa, na ulici alebo pri potápaní... Hodinky, prstene, náušnice, peňaženky, ale vždy som sa snažila nájsť majiteľa, a nie vždy sa mi to podarilo. Naposledy pred mesiacom som našla mobilný telefón a na druhý deň sa mi z jednej kartičky v obale podarilo zistiť majiteľku. Bola veľmi prekvapená.“ V prípade nečakanej tučnej výhry by vraj pracovať neprestala.

„Ja svoju prácu milujem, ale na ten rok do tepla by som išla. Môj najlepší kamarát žije už štvrtý rok na Bali, takže určite by som tam bola čo najdlhšie. Ja nie som veľmi radikálna, takže by som nezmenila toho veľa, ale napĺňa ma pomáhať iným a v tom by som sa našla.“ Rybke by vraj šepla, že si váži jej ponuku, „ale že som spokojný človek a či by mi nemohla sľúbiť, že všetko bude tak ako je. No a či by mi nezaplatila hypotéku,“ dodala so smiechom.