Zara Larsson na Lovestreame spievala v sexi outfite: Korzet a minisukňa, vykuklo i čosi viac!

Lovestream festival pokračuje s nabitým hudobným programom už druhý deň!

Priestor štadióna na Tehelnom poli sa na poludnie začal zapĺňať, pričom nadšení návštevníci sa už nemohli dočkať svojich obľúbených hviezd.

Za veľkého jasania fanúšikov na scénu vystúpila švédska spevácka hviezda Zara Larsson. Kráska svojim príchodom na pódium na seba strhla všetky oči. Publiku sa blondínka predviedla v poriadne sexi outfite. Speváčka stavila na extravaganciu a ukázala sa v obtiahnutom korzete a kratučkej sukni, spod ktorej jej vytŕčalo možno viac, ako by sama chcela!

Zara Maria Larsson už ako desaťročná zvíťazila vo švédskej verzii talentovej speváckej súťaže Got Talent. U nás ju poznáme najmä vďaka oficiálnej hymne EURO 2016 This One‘s For You či skladbe Symphony, ktorú naspievala spoločne s Clear Bandit. Jej doteraz najväčším hitom je Lush Life, ktorý vydala v roku 2015.

Druhý deň Lovestream festivalu patrí najhranejším interpretom súčasnosti. Fanúšikovia mesiace netrpezlivo čakali na vystúpenie belgického DJ-a a producenta, ktorý tvorí pod menom Lost Frequencies. Finále sobotného dňa bude patriť momentálne najúspešnejšej speváčke Dua Lipe.

Perfektnú atmosféru, ktorá vládne na Lovestream festivale, nasajte cez naše snímky v galérii.