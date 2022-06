Láskou prekypuje aj po rokoch.

Spevácka legenda Paľo Habera (60) nedávno oslávil 60 rokov, pravidelne sa o seba stará, je milovníkom tenisu a je naďalej aktívny aj v hudbe. Šťastný vo svojej profesii, šťastný tiež v súkromí.

Pri hudobníkovi stojí už 21 rokov modelka Daniela Peštová (51), s ktorou tvorí krásny pár a dokazujú, ako im to spolu aj po rokoch spoločného života ladí. Na pár dní si vyrazili do sveta. Spevácka legenda spečaťuje svoj vzťah vo Večnom meste zamilovaných, talianskom Ríme. V obklopení historických pamiatok im to takto spolu seklo.

