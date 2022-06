Marcel Forgáč po stroskotaní vzťahu šokuje: Veľké poriadky vo firmách! Aký má vzťah s manželkou?

Moderátor a rádiový spíker Marcel Forgáč (50) minulý rok v máji šokoval, keď priznal rozchod s manželkou Adrianou (49).

Ich vzťah trval 30 rokov a jeho koniec mnohých prekvapil. Slovo rozvod zaznelo z jeho úst už viackrát, ale stále k nemu neprišlo. Obľúbený moderátor je tak ešte stále ženatý pán. O to väčším prekvapením je, že Forgáč zrušil firmy, ktoré založil počas svojho manželstva, a otvoril si úplne novú.

Prešiel už rok, odkedy vyplávala na povrch informácia o nečakanom rozchode obľúbeného moderátora Marcela Forgáča a jeho manželky Adriany. Ako sa ukázalo, moderátor potom začal robiť poriadky vo firmách, ktorým sa darilo viac ako dobre, no on ich nečakane zrušil. Práve takýto krok mohol byť kvôli jeho manželke, aby sa nielen ich vzťahové, ale aj pracovné cesty nadobro rozišli. Firmy totižto fungovali dlhé roky a manželia z nich mali veľmi slušné výnosy.

„Tam nebol žiaden megadôvod, jednoducho to bolo o iných vzťahoch a nesúviselo to nijako s manželkou,“ uviedol pre Nový Čas Forgáč, ktorý prezradil, že rušenie firiem nesúvisí s delením majetku, a dodal: „A nič zlé sa nestalo, nemal som žiaden problém.“

Umelo udržiavané manželstvo?

Moderátor sa po rozchode so svojou polovičkou netajil tým, že by možno ešte dal svojmu manželstvu šancu. No teraz sa z toho vykrúca ako vývrtka. „Keď budem mať rozvodové pojednávanie, dám vám vedieť, dobre?“ zahmlieval Forgáč. Predtým však nestrácal nádej a dúfal, že sa ich manželstvo opäť nejako obnoví. „My ten rytmus už máme taký zabehnutý. My sme mali vždy veľmi pekný vzťah, takže spolu vieme vyjsť, a doma to funguje ako hodinky,“ prezradil nedávno Forgáč.

Ako sa ukazuje, obaja stále žijú oddelene, no snažia sa veci riešiť pokojne a bez konfliktov, aj keď nie vždy to tak ide. „Vzťahy máme korektné. Samozrejme, boli tam aj nejaké ostrejšie hrany zo začiatku, ale už je lepšie,“ prezradil Marcel. A práve korektné vzťahy budú potrebovať, keď sa budú musieť podeliť o majetok. Podľa právnika Róberta Bánosa totiž do bezpodielového spoluvlastníctva manželov spadajú najmä nehnuteľnosti, autá, príjmy z pracovného pomeru, z podnikateľskej činnosti, úspory a iné. Či však k rozvodu vôbec niekedy dôjde, zostáva nateraz otázne.