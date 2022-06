Večným dieťaťom je rád. Rodina, hudba a lego.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Umelec je veľkým milovníkom stavebníc z farebných kociek. Lego mu jednoducho učarovalo v detstve a toto čaro trvá dodnes.

„Už vtedy som vedel, že tam, kde je lego, tam je geniálne. Všetko, čo som vnímal v reálnom svete, som zrazu vnímal aj v tej lego podobe. Je to hračka, ktorá nemá konca-kraja,“ povedal pre Nový Čas Marián. Dokazuje to aj klavír, ktorý doma postavil celý z lega. „Skladať ho bola pekná drina. Ale stálo to za to,“ dodal hudobník, ktorý svoje kreatívne ja využíva naplno.

Snímku klavíra nájdete v našej galérii.