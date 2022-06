Vinczeovci oslavujú 5. výročie svadby: Nádherné vyznanie Viktora, známe tváre zostali úplne paf

Oslavujú výročie! Už je to presne päť rokov, odkedy si moderátorka Adela Banášová (41) vzala za manžela moderátora Viktora Vinczeho (31).

Dvojica si povedala svoje áno ani nie po roku chodenia. Zásnuby prebehli počas živého vysielania v Teleráne, o pár mesiacov na to zaľúbenci vystrojili svadbu. Prvý obrad sa konal len v kruhu najbližších v evanjelickom kostole, o deň na to spečatili svoju lásku v krásnom prostredí kaštieľa v Tomášove za účasti viacerých prominentných hostí. Päť rokov od veľkého dňa vyznal Viktor lásku svojej najdrahšej na sociálnej sieti.

"Presne pred piatimi rokmi som mal svoju prvú svadbu. Obsahovala všetko, čo poriadna šoubiz svadba má obsahovať - únik pred paparazzim na diaľnici, pašovanie schovanej nevesty na zadnom sedadle auta suseda Maťa, tajný sobáš v kruhu najbližších v svätojurskom evanjelickom kostole, či presun do Tomášova pod rúškom súmraku, aby sme o deň na to mali aj druhú svadbu a odpálili najlepšiu párty našich životov," začal v príspevku rekapitulovať veľký deň v ich životoch.

"A ani po piatich rokoch sa nič nezmenilo, preto to pokojne zopakujem. Som mužom ženy, ktorá nečaká, že ju budem robiť šťastnou a ani ja to nečakám od nej. Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre. Neplytváme zažitými frázami, že rodina je základ, ani že manželstvo je zmyslom života. Lebo základom a zmyslom nášho života je život sám. A zatiaľ je perfektný taký, aký je. A sme zaň, aj za dnešný deň veľmi vďační," napísal moderátor, ktorý je v manželskom zväzku s Adelou šťastný aj po piatich rokoch.

Na Vinczeho príspevok reagovali aj známe tváre, medzi inými aj youtuber Expl0ited. "Krásne napísané!!," okomentoval Viktorove slová a pridala sa aj jeho polovička, herečka Kristína Svarinská, ktorá v komentári zanechala dve srdiečka. Tanečnica z Le't Dance, Dominika Rošková, pod príspevkom napísala, že Adela s Viktorom sú inšpirácia.