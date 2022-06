Viktor Horján vďačí za dnešnú špičkovú formu známemu režisérovi: Tohto by však tipoval málokto!

Herec Viktor Horján dostal v poslednej dobe zabrať. Počas obdobia pandémie prišiel o prácu a po dvanástich rokoch sa rozlúčil aj so svojím partnerom. Napriek bolesti, ktorú herec prežíva, však v spoločnosti rozdáva úsmevy a srší dobrou energiou a inak tomu nebolo ani na nedávnej kávovej párty. Viktor je však okrem lásky ku káve známy aj svojím zdravým životným štýlom, na ktorý sa dal pred sedemnástimi rokmi. Prezradil však, že už to nie je med lízať a odhalil aj to, komu za túto životnú premenu vďačí. To by ste netipovali!