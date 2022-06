Juniorova dcérka má našliapnuté na moderátorskú kariéru: Otec má inú predstavu!

Rozhodnutie bude na nej. Milan Junior Zimnýkoval (44) je známym moderátorom, a zdá sa, že aj jeho dcérka má k tejto profesii blízko.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pred časom mu Saška (8) urobila radosť, keď vyhrala rečnícku súťaž. „Dcéra má rada školu aj pani učiteľku, ktorá povedala, že si treba pripraviť nejakú básničku,“ prezrádza moderátor, ktorému neprekáža, ak dcéra v jeho šľapajach nepôjde.

„Netlačím ju do herečky či speváčky. Má osem rokov a neviem, čo s ňou urobí napríklad prírodopis či medicína. Ja by som chcel, aby bola zubárka, aby sa učila na mojich starých zuboch a keď budem mať 80 rokov, budem mať krásny porcelánový úsmev a urobí mi to zo starej záchodovej porcelánovej misy,“ dodáva na záver pre denník Nový Čas s humorom sebe vlastným.